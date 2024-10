Flamengo tem boas notícias com Alex Sandro e Wesley em reapresentação

(UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo voltou aos treinos nesta quarta-feira após três dias de folga. No Ninho do Urubu, as boas notícias ficam por conta dos laterais Alex Sandro e Wesley. Nenhum dos dois deve ser problema para os jogos da equipe após a parada da Data Fifa.

Alex Sandro segue trabalho de controle de carga. O lateral-esquerdo foi ausência contra o Bahia por um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Ele não foi ao campo, mas segue os tratamentos específicos e o Flamengo tem confiança de tê-lo já no clássico com o Fluminense.

Já Wesley treinou sem limitações. Ele preocupou ao deixar o campo no último jogo com a mão na coxa esquerda, mas não teve qualquer lesão.

O restante do elenco se dividiu entre academia, trabalhos físicos e técnicos. Esta será a primeira semana completa de treinos sob o comando de Filipe Luís.

O Flamengo ainda tem mais uma folga no domingo. O elenco treina no período da manhã de quinta, sexta e sábado, folga e depois retorna na segunda-feira.

Com relação aos convocados, a comissão técnica ainda vai avaliar caso a caso. Tudo dependerá de quantos minutos os atletas vão ter nas partidas das seleções e as condições que irão se reapresentar. Os uruguaios, por exemplo, chegam ao Rio de Janeiro somente às 17h50 (de Brasília) do dia 16, véspera do clássico. Outros nomes devem seguir o mesmo exemplo. O Flamengo teve sete jogadores chamados nas Eliminatórias.

O próximo jogo do Fla é diante do Fluminense em 17 de outubro, às 20h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, o time faz o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

