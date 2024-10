'Se fumo, não é da conta de ninguém', afirma novo goleiro do Barcelona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro polonês Wojciech Szczesny, reforço do Barcelona após a lesão de Ter Stegen, falou sobre seu hábito de fumar.

O jogador de 34 anos se defendeu: "Se eu fumo, não é da conta de ninguém". Ele deu a declaração em entrevista aos jornais catalães Sport e Mundo Deportivo, ao ser questionado sobre o assunto.

O goleiro afirmou que não vai mudar e destacou que o hábito não o afeta em campo. O polonês enfatizou que "trabalha o dobro" e que quer ser julgado pelo profissional, e não por uma questão pessoal.

Szczesny também disse que não fuma na frente de crianças. Ele justificou que não quer influenciar negativamente os jovens, mas ponderou que não tem o que fazer quando é fotografado fumando escondido.

São coisas que não mudo na minha vida pessoal e não é da conta de ninguém se eu fumo. Não afeta, acho que não afeta e o que faço no campo de futebol é trabalhar duro o dobro. E não faço isso na frente das crianças para não ter uma influência negativa sobre elas. Às vezes alguém tira uma foto minha escondida atrás de árvores, onde não consigo ver. Isso não depende de mim.

"Tento esconder e não mostrar para as pessoas. Mas se alguém pensa que vou mudar a forma como sou na minha vida pessoal, pode pensar novamente porque sou quem sou. Fui assim durante toda a minha vida e essas coisas não são da conta de ninguém. Quero ser julgado como goleiro e não por procurar histórias onde ninguém realmente se importa" - Szczesny, ao Sport e Mundo Deportivo

VOLTA DA APOSENTADORIA

Szczesny deixou a aposentadoria para assinar com o Barça. Com duas Copas do Mundo de experiência, ele teve passagens por Arsenal, Brentford, Roma e Juventus. Ficou sete anos na Juve e anunciou no fim da última temporada que encerraria a carreira.

O polonês virou alvo do clube após a grave lesão de Ter Stegen. O goleiro alemão, titular da posição, teve ruptura total do tendão patelar do joelho direito e vai perder a temporada.