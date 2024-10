Vini Júnior se torna jogador 'mais valioso' da história

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vini Júnior foi classificado pelo portal Transfermarkt como o jogador mais valioso da história do mercado do futebol.

O brasileiro chegou ao valor de 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,2 milhão), empatando com Erling Haaland no topo da lista de mais valiosos do mundo. Antes, tanto Vini quanto o norueguês assumiam valores de 180 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 milhão) e, aos 24 anos, estão na liderança da tabela.

Além de ser o mais valioso atualmente, Vini ultrapassou Mbappé, Messi e Neymar na história e foi a primeiro. O primeiro, também com recorde de avaliação de 200 milhões, mas em 2018. Os camisas 10 argentino e brasileiro foram avaliados em 180 milhões de euros, mas também há seis anos.