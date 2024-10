Advogada diz que Mbappé está tranquilo e que denúncia 'não prova nada'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A advogada de Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, falou sobre a suposta denúncia de estupro em Estocolmo contra o astro da França.

Ao canal francês TF1, ela disse que o jogador não fez nada errado, frisou que ele nunca fica exposto a situações "de risco" e acrescentou que a denúncia, sem nem sequer citá-lo nominalmente, não é uma prova.

"Ele está particularmente tranquilo, mas fica chocado ao ver esse frenesi da mídia e não entende do que ele pode se acusado direta ou indiretamente. Ele sabe que não tem absolutamente nada para se sentir culpado. Hoje, ele estava absolutamente tranquilo, foi treinar, porque sabe que não tem absolutamente nada a se ressentir", disse Marie-Alix Canu-Bernard, advogada de Mbappé, à TF1.

"Estamos falando de uma acusação, uma apresentação de uma denúncia, mas neste momento não sabemos contra quem. Uma denúncia não faz a verdade, não prova nada, e eu nem sei se é contra ele. Ele nunca está sozinho, nunca está exposto a se encontrar em uma situação em que haveria um risco para ele. Assim, exclui completamente a possibilidade de que possa ter havido qualquer irregularidade de sua parte. É uma certeza absoluta."

ACUSAÇÃO DE ESTUPRO

O Ministério Público da Suécia confirmou que está investigando uma denúncia de estupro em um hotel em Estocolmo na semana passada, mas não citou nenhum nome.

O atacante Kylian Mbappé, da seleção francesa e do Real Madrid, teria se hospedado no local e é apontado pela imprensa local como sendo o suspeito no caso. A informação é da mídia local Expressen, Aftonbladet e TV4.

Mbappé nega a acusação.

A INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público sueco confirmou a investigação, mas não citou o nome do jogador. O órgão informou que a promotora Marina Chirakova, que lidera as investigações, não pode fornecer informações no momento.

Mbappé foi acusado de ser o suposto agressor do caso, segundo o Aftonbladet. O hotel seria a "cena do crime", que teria ocorrido na última quinta-feira (10).

O atacante primeiro teve seu nome vinculado à abertura da investigação da denúncia de estupro, e agora está sendo apontado como objeto da investigação. A TV4 escreveu que a mulher procurou atendimento médico e alegou que o astro francês a teria estuprado. Ela teria acionado as autoridades dois dias depois, quando o jogador já havia deixado o país.

O Expressen afirmou que o jogador está sendo tratado como um "suspeito razoável" — o nível mais baixo de suspeita, segundo eles. O atacante, que foi poupado da França na convocação desta Data Fifa, visitou Estocolmo por dois dias, e foi criticado pela viagem durante o compromisso da sua seleção.

A polícia esteve na última segunda (14) no hotel em que Mbappé ficou hospedado na capital sueca. De acordo com o Aftonbladet, o atacante de 25 anos esteve em um restaurante no centro da cidade e depois foi a uma boate com amigos no dia do suposto crime, onde se encontrou "com várias pessoas".

Calcinhas, calças e um top preto foram apreendidos como possíveis provas. Funcionários do hotel responderam aos jornais que não fariam comentários sobre o assunto.

Mbappé negou qualquer envolvimento no caso e rebateu a acusação: "Fake news". O jogador se pronunciou nas redes sociais e fez alusão ao PSG ao dizer que a notícia falsa é "previsível" por sair na véspera do julgamento. Nesta terça (15), será julgado o recurso que o clube parisiense pediu à Justiça para não pagar R$ 340 milhões ao atacante em salários atrasados. Em comunicado à AFP, representantes do jogador disseram que trata-se de um "boato calunioso".

"Fake news!!! É tão previsível, na véspera da audiência, como se fosse por acaso", escreveu Mbappé, no X.

Nem a promotora do caso nem o advogado da suposta vítima quiseram se pronunciar para a imprensa sueca. Os jornais locais procuraram o estafe de Mbappé.

