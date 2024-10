Juventus sonda Léo Ortiz, mas Flamengo não quer negociar neste momento

(UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus, da Itália, demonstrou interesse na contratação do zagueiro Léo Ortiz. Ainda não há proposta oficial, apenas sondagem, mas o Flamengo descarta uma negociação no momento.

O interesse acontece após a grave lesão de Bremer. Ele machucou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora da temporada 2024/25. A informação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

O Flamengo, no momento, não vai sentar para negociar com os italianos. Ainda não houve uma proposta, mas o clube foi comunicado do interesse através do empresário do jogador.

A janela de transferências está fechada. Essa negociação só poderia ser concluída em janeiro.

Léo Ortiz foi contratado pelo Flamengo no início da temporada por 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões). Os valores podem chegar a 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) por metas.

