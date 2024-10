Paquetá se diz frustrado e reclama de vazamento em investigação por apostas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham e da seleção brasileira, divulgou um comunicado reclamando do vazamento de informações sobre o caso em que é suspeito de manipulação de apostas.

Paquetá voltou a se pronunciar sobre o caso, reforçando que é inocente. Ele publicou nesta quinta-feira (17) uma nota em suas redes sociais.

O jogador criticou o vazamento de informações. O meia disse que as informações são imprecisas e que partem de alguém próximo ao caso, enfatizando que a investigação deve ser confidencial.

Ele disse que está frustrado e que pode ser prejudicado sem uma audiência justa. Paquetá declarou que as informações são "totalmente falsas e destinadas a minar" sua situação.

"Também estou preocupado que, embora sejam falsos e enganosos, esses artigos sejam claramente originados de um indivíduo próximo ao caso. Os procedimentos da FA devem ser confidenciais e são extremamente sérios para mim e minha família. O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa", disse.

"Portanto, instruí meus advogados a escrever para a FA para solicitar que conduzam uma investigação completa sobre como as informações sobre o caso, mesmo que imprecisas, estão chegando ao domínio público. Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar minha inocência."

O CASO PAQUETÁ

Paquetá é acusado na Inglaterra de ter tomado quatro cartões amarelos de propósito em diferentes jogos para favorecer amigos. Cerca de sessenta pessoas em sua terra natal teriam apostado em cartões amarelos aplicados a ele, lucrando um total de R$ 670 mil. As apostas foram nos valores de R$ 47 a R$ 2,7 mil.

O jogador foi denunciado em agosto de 2023 e sustenta que é inocente desde o início. "Estou extremamente surpreso e chateado como o fato de a FA decidir me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome", declarou o jogador na época.

A investigação começou na temporada passada e fez com que sua transferência para o City não andasse. Ele estava na mira do time comandado por Pep Guardiola quando a acusação formal foi protocolada pela FA (Football Association).

Paquetá vem atuando pelo West Ham e pela seleção brasileira durante o decorrer das investigações. Ele já foi retirado da lista de convocados quando o caso estourou, mas sua presença em compromissos seguintes foi bancada pela CBF -inclusive para a última Data Fifa. A entidade afirma que não pode antecipar uma suposta pena.