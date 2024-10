Pesquisa vê Dorival em baixa e Guardiola e Abel como favoritos para seleção

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data em parceria com a Record TV mostra que Guardiola e Abel Ferreira são os técnicos preferidos do torcedor brasileiro para a Copa do Mundo de 2026.

Pep Guardiola (Manchester City) e Abel Ferreira (Palmeiras) lideram a pesquisa sobre o treinador ideal para a seleção brasileira. O instituto ouviu 1500 pessoas entre os dias 15 e 16 de outubro para entender quem o torcedor quer ver na Copa do Mundo de 2026.

Guardiola tem 27% dos votos válidos, seguido por 19% de Abel Ferreira. Atual treinador, Dorival Júnior soma 18%.

O quarto colocado é Jorge Jesus (11%). A lista ainda inclui Carlo Ancelotti (5%), Renato Gaúcho (5%), a volta de Fernando Diniz (4%), Cuca (2%), Jurgen Klopp (1%), a volta de Tite (1%), Artur Jorge (1%), Vojvoda (1%), Jorge Sampaoli (1%) e outros nomes lembrados equivalem a 4%.

A pesquisa também pediu avaliação do desempenho de Dorival Júnior. 62% desaprovam o trabalho, 23% aprovam e 15% acham cedo para avaliação. Dorival tem seis vitórias, cinco empates e uma derrota no comando da seleção. O Brasil caiu nas quartas da Copa América para o Uruguai e é o quarto nas Eliminatórias.

Outro assunto da pesquisa foi a fala do presidente lula sobre a convocação exclusiva de jogadores do Brasil "já que não há nenhum Romário" lá fora. 54% dos ouvidos concordaram. 46% discordaram do petista.