Sistema da CBF 'barra' Nenê mesmo sem caso no STJD no jogo contra o Palmeiras

(UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Nenê, do Juventude, foi tirado pelo clube da partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, por causa de um sinal -tratado como equivocado- do sistema da CBF.

Nenê foi inserido numa espécie de pré-súmula da partida, que fica disponível 24h antes dos jogos.

Só que no nome dele aparecia uma sinalização: "Atleta com suspensão pendente - STJD".

A questão é Nenê não foi alvo de qualquer julgamento recente no tribunal, segundo o Juventude. Ele nem sequer levou cartão vermelho na temporada, o que é o caminho mais comum para um jogador ser julgado no STJD.

O UOL consultou os resultados de julgamentos realizados dos julgamentos no STJD e também não localizou qualquer sessão envolvendo Nenê no último mês.

O Juventude disse que consultou a CBF e o próprio STJD, mas não conseguiu "elucidação" do caso ou a mudança do status do jogador.

Por precaução, para evitar eventual punição no próprio tribunal, como perda de pontos em caso de suposta escalação irregular, o clube decidiu não usar Nenê contra o Palmeiras.

O meia-atacante estava na lista dos reservas. O último jogo dele foi em 29 de setembro, contra o Red Bull Bragantino. Contra o Vasco, em 5 de outubro, ele não atuou para resolver "questões pessoais".

Erros acontecem

O sistema da CBF é passível de equívocos, segundo o UOL apurou com advogados que militam na Justiça Desportiva.

O caso de Nenê não é o primeiro. Pode acontecer de algum jogador aparecer com "alerta" nessa relação preliminar.

Mas os relatos são de que a CBF geralmente tinha alguém para resolver esses assuntos durante a rodada. E desta vez, isso não aconteceu.

O UOL consultou a entidade e aguarda retorno. A nota será atualizada quando isso acontecer.

O que disse o Juventude

"A escalação oficial de cada jogo deve ser lançada em um sistema online da CBF. Por lá, são dispostos os nomes dos atletas e comissão técnica. Este sistema "abre" 24h antes de cada partida para que os clubes forneçam as informações acerca do jogo. Acontece que, para surpresa de todos, o nome de Nenê vem acompanhado do termo "pendência STJD", sem nenhum outro tipo de informação adicional.

Em contato com o próprio STJD e com a CBF, não houve elucidação deste caso e o Clube retirou o atleta da relação da partida por precaução, evitando uma possível futura punição até mesmo com perda de pontos.

O Clube desconhece qualquer pendência ou punição envolvendo Nenê, mas respeitará o informativo do sistema da CBF".

