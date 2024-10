Al Nassr parte para o Irã com Cristiano Ronaldo em grande estilo

A equipe principal do Al Nassr embarcou na manhã desta segunda-feira para o Irã, onde enfrentará o Esteghlal Tehran pela Liga dos Campeões Asiática.

O craque português Cristiano Ronaldo liderou a delegação do time saudita, acompanhado pelo compatriota Otávio, conforme mostram as imagens registradas no aeroporto.

