CBF antecipa rodadas do Brasileirão para evitar choque com Data Fifa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF antecipou os jogos da 32ª e 33ª rodada do Brasileirão, que estavam previstas para terem início nos dias 6 e 13 de novembro, respectivamente. O motivo é evitar partidas da competição durante a Data Fifa de novembro. A seleção brasileira, por exemplo, joga no dia 14, contra a Venezuela.

As partidas da 32ª rodada serão realizadas entre os dias 2 e 6 de novembro. Entre os principais jogos, o clássico entre Corinthians e Palmeiras será disputado na segunda-feira (4).

Os jogos da 33ª rodada serão disputados nos dias 8 e 9 de novembro. A única exceção momentânea é o confronto entre Flamengo e Atlético-MG, que segue marcado para o dia 13 -as duas equipes se enfrentam no dia 10, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil.

Uma data de "escape" para Flamengo x Atlético-MG pode ser 27 de novembro. Entretanto, ela pode deixar de ser a solução se o Galo chegar à final da Libertadores, já que a final continental será realizada no dia 30, na Argentina.

A 33ª rodada estava marcada para acontecer junto com a Data Fifa por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, no começo do ano. A CBF, no entanto, já havia alinhado com os clubes que tiraria os jogos possíveis do período em que as seleções estarão jogando.

Veja as datas e horários dos jogos:

32ª rodada

02/11 - Bragantino x Cuiabá - 16h

02/11 - Athletico x Vitória - 18h30

02/11 - Juventude x Fortaleza - 18h30

02/11 - Fluminense x Grêmio - 21h

04/11 - Corinthians x Palmeiras - 20h

05/11 - Internacional x Criciúma - 21h30

05/11 - Bahia x São Paulo - 21h30

05/11 - Botafogo x Vasco - 21h30

06/11 - Cruzeiro x Flamengo - 21h

06/11 - Atlético-GO x Atlético-MG - 21h

33ª rodada

08/11 - Internacional x Fluminense - 19h

08/11 - Palmeiras x Grêmio - 21h30

09/11 - Vitória x Corinthians - 16h30

09/11 - Botafogo x Cuiabá - 16h30

09/11 - Cruzeiro x Criciúma - 19h

09/11 - Fortaleza x Vasco - 19h

09/11 - Atlético-GO x Bragantino - 19h

09/11 - Juventude x Bahia - 19h

09/11 - São Paulo x Athletico - 21h

13/11 - Flamengo x Atlético-MG - 20h