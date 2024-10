Ancelotti crava Vini melhor do mundo e já projeta segunda Bola de Ouro

GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, cravou Vinícius Júnior como melhor do mundo e foi além, já projetando uma próxima Bola de Ouro do brasileiro.

"Ele vai ganhar não só pelos gols que fez esta noite, mas pelo que fez na temporada passada. No ano passado, ele nos ajudou a ganhar a Liga dos Campeões. Os três gols desta noite vão ajudá-lo a ganhar a próxima Bola de Ouro", disse Ancelotti, em entrevista coletiva.

Vini Jr. é o grande favorito a ganhar a Bola de Ouro, prêmio que será entregue na próxima segunda-feira (28), em evento realizado na cidade de Paris.

Dois jornais espanhóis já cravaram o brasileiro como vencedor do prêmio. O Marca foi o primeiro, e o Diário AS veio em seguida.

Ancelotti se rendeu à atuação de gala de Vini na goleada de 5 a 2 sobre o Borussia Dortmund, de virada, nesta terça-feira (22), pela Liga dos Campeões.

O que posso dizer é que é raro um jogador que faça um segundo tempo como ele fez, com uma energia, uma intensidade e um caráter tão extraordináriosVini Jr comandou o Real Madrid na virada heroica. O Real Madrid saiu perdendo por 2 a 0, mas venceu por 5 a 2 - o brasileiro marcou o gol do empate e matou o jogo com os últimos dois tentos.

Os gols de Vini Jr saíram todos no segundo tempo. No primeiro deles, o brasileiro aproveitou sobra de bola após lance de Mbappé e só empurrou para o gol. Nos outros dois, deixou adversários para trás e finalizou com precisão.

Vale lembrar que a atuação galáctica de Vini Jr não vale para a votação da Bola de Ouro deste ano. Isso porque a atual edição do prêmio se baseia na temporada 2023/24 do futebol europeu, ou seja, período que engloba agosto do ano passado até julho de 2024.