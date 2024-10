CEO do Cruzeiro diz que jogador expulso em 3 segundos receberá multa pesada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro, anunciou que o atacante Rafa Silva -expulso com três segundos de jogo contra o Athletico-PR- receberá uma multa pesada pelo episódio.

O QUE MATTOS DISSE

"É inadmissível o que aconteceu com o Rafa Silva. Essa gestão não aceita situação como essa. O Rafa já foi comunicado de uma multa severa, dentro do que a lei permite. Depois, a gente vai aguardar os próximos passos. O Cruzeiro, acima de tudo, é um clube muito sério. Cumpre rigorasamente o que é combinado. E exige muito profissionalismo impecável. Não concorda com a atitude e, por isso, o Rafael já foi multado", disse Mattos após a partida.

O QUE ACONTECEU

Rafael Silva deu uma cotovelada em Kaique Rocha e foi expulso. Ele saía para pressionar Thiago Heleno quando se irritou com o zagueiro do Athletico e o atingiu com uma cotovelada.

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado pelo VAR. Ele analisou o lance e decidiu expulsar o atacante cruzeirense quando o relógio passava de um minuto de bola rolando na Ligga Arena.

Rafael Silva fez seu primeiro jogo após mais de quatro meses. O atacante havia jogado pela última vez no empate cruzeirense contra o Vasco, no dia 16 de junho. Ele se recuperou de uma lesão e voltou a ser relacionado no último jogo do Cruzeiro, contra o Lanús, no meio da semana, mas não havia entrado.

O Cruzeiro foi derrotado por 3 a 0 e segue sem vencer sob o comando de Fernando Diniz. São quatro empates e duas derrotas após a chegada do treinador.

Alexandre Mattos pediu paciência e tempo ao torcedor após o novo resultado ruim:

"Sobre o momento que a gente está passando. Está longe do que a gente quer para o Cruzeiro. Entendendo que seria improvável que seria um momento diferente desse. Entendo a ansiedade da torcida e concordo com as críticas e cobranças. Falar que isso é feito diariamente. Pedido para entender o que é o Cruzeiro. Às vezes, e já disse isso ao presidente, a maior dificuldade é tirar o pensamento que vem de 2019 a 2023, que é o Cruzeiro não sendo protagonista. Tirar isso não é fácil. Sei que torcedor não quer escutar, mas precisa de tempo."