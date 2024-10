Briga entre torcedores do Palmeiras e Cruzeiro deixa um morto e 12 feridos em SP

PAULO EDUARDO DIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma briga entre torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro deixou ao menos um morto e 12 feridos, por volta das cinco horas da manhã deste domingo (27), na altura do km 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, região Metropolitana de São Paulo. As informações são da Arteris Fernão Dias, responsável pela gestão da rodovia.

O ônibus da Máfia Azul (torcida do Cruzeiro) foi interceptado pela Mancha Verde (Palmeiras). O ataque, ocorrido no sentido Belo Horizonte, foi um revide a um confronto entre eles, em setembro de 2022, na mesma rodovia, mas em solo mineiro. Naquela ocasião, entre os agredidos estava o atual presidente da Mancha, Jorge Luis.

A torcida do Cruzeiro voltava de um jogo contra Athletico Paranaense, em Curitiba. O Palmeiras havia jogado contra o Fortaleza, na capital paulista.

Na pista foram encontrados "miguelitos" (armadilhas feitas com pregos para furar pneus) e bombas caseiras utilizados no confronto.

Um vídeo da PRF (Polícia Rodoviária Federal) mostra um ônibus com os vidros quebrados, outro incendiado e torcedores caminhando pelo trecho onde ocorreu a confusão.

A Tropa de Choque da PM e equipes do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foram ao local dar apoio para a PRF, responsável pelo policiamento na via.

Segundo a PRF, sete pessoas tiveram sofreram traumatismo craniano. As 12 vítimas –todas torcedoras do Cruzeiro– foram socorridas ao Hospital anjo Gabriel, em Mairiporã. Os agressores fugiram antes da chegada da polícia. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, a pista ficou interditada entre 5h14 e 6h30.