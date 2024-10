Estêvão domina Brasileirão, carrega Palmeiras e mira recorde de 16 anos

(UOL/FOLHAPRESS) - Estêvão lidera todas as principais estatísticas ofensivas do Brasileirão, é a esperança do Palmeiras pelo tricampeonato consecutivo e busca quebrar um recorde que já dura 16 anos na competição.

O jovem de 17 anos marcou um gol no empate contra o Fortaleza, no último sábado (26), e agora é o artilheiro da competição ao lado de Pedro, do Flamengo, com 11 -o camisa 9 sofreu uma grave lesão no joelho e não joga mais em 2024. Além disso, é o principal garçom com oito assistências e o primeiro em participações em gols (19).

Busca por recorde que já dura 16 anos. O artilheiro mais jovem da história do Brasileirão é Keirrison. O atacante foi o artilheiro da edição de 2008, jogando pelo Coritiba, e marcou 21 gols com apenas 19 anos, 11 meses e 30 dias. Estêvão nasceu em 24 de abril de 2007 e está com 17 anos.

Hulk (Atlético-MG), com 10 gols, e Luciano (São Paulo) e Vegetti (Vasco), com 9, são os concorrentes de Estêvão pela artilharia. Raphael Veiga (9) e Flaco López (9) também estão entre os principais goleadores do Brasileirão.

Apesar da pouca idade, Estêvão é visto como um exemplo dentro do elenco do Palmeiras. Em coletiva no último fim de semana, Abel Ferreira afirmou que todos atletas do time precisam ter a coragem e audácia do garoto.

"O Estêvão é o que mais falha, mas é o que mais arrisca. Por isso que vem aqui e pagam o que pagam por ele [vendido ao Chelsea por 61,5 milhões de euros]. Essa coragem e audácia é o que temos que ter em todos os jogos". afirmou Abel.

Estêvão causou impacto imediato em seu primeiro ano como profissional. O jovem foi promovido por Abel Ferreira ao elenco profissional após a Copinha de 2024, e já disputou 39 jogos, marcou 13 gols e deu 9 assistências. Virou titular absoluto da equipe.

Números de Estêvão devem superar temporada completa de Endrick no clube. Hoje no Real Madrid, o atacante disputou 53 partidas, marcou 14 gols e não deu nenhuma assistência em 2023 -a única temporada completa pelo Alviverde.

BRASILEIRÃO

Após o empate contra o Fortaleza, o Palmeiras foi a 61 pontos e viu o Botafogo voltar a abrir três de vantagem na liderança.

O time segue de folga nesta terça-feira (29), e volta a se preparar para o jogo contra o Corinthians na quarta-feira (30).

As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

