Paulinho joga com problema ósseo e pode precisar de cirurgia

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um problema ósseo, o atacante Paulinho faz um grande esforço para não ser desfalque do Atlético-MG nessas decisões da reta final da temporada. O Galo enfrenta o River Plate nesta terça-feira (29), pela semifinal da Libertadores, e está na final da Copa do Brasil para enfrentar o Flamengo.

Paulinho convive com muita dor há algumas semanas por causa de um problema ósseo. Ele fica fora de treinos e alguns jogos e toma injeção em cada véspera de partida.

O atacante teve a lesão por causa de uma pancada. O "calombo" já foi maior, assim como os picos de dor. Os anti-inflamatórios diretamente no local permitem que ele consiga atuar.

A tendência é que Paulinho precise passar por uma cirurgia no fim do ano para corrigir o problema. Em situação normal, repouso, imobilização, fortalecimento e fisioterapia seriam suficientes, mas esse desgaste acumulado deve gerar um procedimento.

Paulinho decidiu pelo tratamento conservador para não desfalcar o Atlético-MG. Comissão técnica e departamento médico concordaram com esse sacrifício.

Mesmo com essa limitação, o jogador tem 51 partidas no ano, com 17 gols e quatro assistências. Ele deve ser titular diante do River. O Atlético-MG venceu por 3 a 0 em casa e pode até perder por dois gols de diferença na Argentina para voltar à final da Libertadores.