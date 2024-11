Hugo Souza e Yuri Alberto comentam eliminação do Corinthians na Argentina

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Hugo Souza e o atacante Yuri Alberto, do Corinthians, comentaram a eliminação diante do Racing em jogo da semifinal da Sul-Americana. À ESPN, os dois ainda projetaram o final de ano do clube paulista, que briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"A gente não conseguiu, em alguns momentos de jogo, impor o que queríamos. Não conseguimos ser um time incisivo dentro da nossa estratégia. Sabíamos que seria difícil jogar aqui. Em dois deslizes que tivemos, sofremos dois gols e isso não pode acontecer em uma competição tão importante em um momento tão importante", explicou Hugo Souza.

"Falhamos e não poderíamos falhar, mas é esfriar a cabeça, pensar para frente, corrigir os erros e seguir na nossa luta. A gente sabe a nossa missão para honrar a camisa do Corinthians e botar este escudo onde ele merece estar."

Para Yuri, faltou atenção ao Corinthians para conquistar o que, para ele, seria um prêmio neste fim de ano.

"É muito ruim. A gente estava tão perto da final, seria a premiação gigantesca do ano que tivemos. Foi palpável e estava nas nossas mãos. Infelizmente, por desatenção... é difícil. Tínhamos dois sonhos na nossa mão, mas escaparam. É continuar trabalhando", lamentou.

"Se Deus quiser, vamos manter o Corinthians na Série A. Amanhã, já muda a chave. Hoje, a gente está sofrendo, vai ser uma noite difícil, mas amanhã, por mais difícil que seja, temos que virar a chave. O próximo jogo é um grande clássico em casa. A gente vai virar a chave e, junto da nossa torcida, vamos começar a encaixar grandes vitórias no Brasileiro."