Morre ex-jogador do Valencia, vítima de desastre DANA, na Espanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-Valencia e Eldense, José Castillejo, de 28 anos, foi mais uma das vítimas do desastre DANA, que assolou a Espanha na última semana.

O CD Eldense publicou em nota oficial sobre Castillejo, confirmando o desastre como a causa da morte do jogador: "Notícias terríveis que chegam até nós devido à catastrófica DANA. O CD Eldense lamenta profundamente a morte, aos 28 anos, de José Castillejo, ex-jogador do azulgrana na temporada 2015/2016".

O jogador começou nas categorias de base do Valencia, que também lamentou a morte do atleta. "o Valencia lamenta profundamente o falecimento de José Castillejo, vítima do desastre DANA", disse o clube, em suas redes sociais.

O desastre DANA já registrou mais de 200 mortes, segundo os Serviços de Emergência da Comunidade Valenciana. Assim como aconteceu no Rio Grande do Sul neste ano, espanhóis enfrentam escassez de alimentos, falta de água potável e energia elétrica.

