Vini Jr. faz três em goleada do Real; Rodrygo e Militão saem lesionados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid goleou o Osasuna por 4 a 0, neste sábado (9), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Vini Júnior, com três gols, e Bellingham, garantiram o show do time merengue no Santiago Bernabéu. No entanto, nem tudo foi festa para os madridistas. Rodrygo, Militão e Lucas Vásquez deixaram o campo lesionados ainda no 1º tempo.

Com o resultado, o Real Madrid segue na segunda colocação, com 27 pontos, seis atrás do líder Barcelona. O Osasuna é o quinto colocado, com 21 pontos.

BRUXA SOLTA EM MADRID

Rodrygo e Eder Militão saíram de campo lesionados ainda no primeiro tempo de partida. O atacante deixou o gramado chorando, aos 20 minutos, sentindo lesão muscular na coxa, enquanto o zagueiro sofreu uma lesão no joelho direito e gritou de dor, precisando ser retirado de maca.

Ambos jogadores haviam sido convocados por Dorival Júnior para os duelos da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai, e podem ser cortados.

Aos 39 minutos do 1º tempo, Lucas Vásquez também sentiu uma lesão muscular na coxa esquerda. O uruguaio continuou em campo, mas foi substituído no intervalo.

O Real Madrid informa que fará mais exames ainda neste sábado. Caso as lesões se confirmem, os três jogadores se juntam a Alaba, Carvajal, Courtois e Tchouameni no departamento médico madridista.

COMO FOI O JOGO

Apesar dos problemas com lesões, o Real Madrid dominou a partida. Vini Jr. e Bellingham anotaram os dois primeiros gols do Real ainda na primeira etapa, quando os donos da casa foram muito superiores, criando ao menos dez chances de gol, contra apenas uma do acuado Osasuna.

Na volta do intervalo, Vini Jr. brilhou de vez e saiu de campo ovacionado. O atacante brasileiro anotou mais dois gols e, aos 30 minutos, com a vitória já garantida, foi substiuído por Endrick para ser aplaudido de pé pela torcida do Real no Santiago Bernabéu.