Lula defende proibição de apostas em cartão amarelo e vermelho nas bets

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou em entrevista à Rede TV veiculada neste domingo (10) ser favorável a uma proposta do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) para que o governo, por meio de decreto, proíba apostas relacionadas a cartões amarelos e vermelho, arremesso manual, pênalti e escanteio em jogos de futebol.

As apostas feitas pelas bets, de acordo com a proposta do senador, seriam possíveis apenas no resultado final do jogo.

As declarações foram dadas durante entrevista a Kajuru e a senadora Leila Barros (PDT-DF) no programa PODK Liberados. A conversa foi gravada na quarta (6).

Lula disse concordar com a proposta de Kajuru após o senador citar o caso do jogador Bruno Henrique, do Flamengo.

Na terça (5), um dia antes da entrevista, a Polícia Federal e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado), da Promotoria do Distrito Federal, realizaram uma operação que apura possível manipulação de cartões para beneficiar apostadores esportivos.

O principal investigado é o atacante do Flamengo. Familiares do atleta, entre eles irmão, prima e cunhada, são suspeitos de ter apostado em um cartão do jogador. Bruno Henrique é investigado por um cartão amarelo que recebeu aos 50 minutos do segundo tempo da partida entre Flamengo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023.

No lance, o atleta Soteldo, então no Santos, está perto da bandeirinha de escanteio e arrisca um drible sobre Bruno Henrique. O jogador rubro-negro tenta pará-lo, e o árbitro Rafael Rodrigo Klein marca falta. Depois do amarelo, Bruno Henrique recebeu cartão vermelho direto por reclamação. O Santos venceu por 2 a 1.

"É isso, acho corretamente. Acho correto porque as pessoas podem manipular até o resultado do jogo, mas é muito mais difícil que manipular o cartão amarelo que o jogador, sacanamente, pode provocar o juiz para ter o cartão amarelo", disse Lula após o senador apresentar a proposta.

Lula citou outro caso de suspeita relacionadas a apostas, envolvendo Lucas Paquetá.

O meio-campista da seleção brasileira foi acusado pela FA (Football Association, a federação inglesa de futebol) de cometer faltas para receber cartões amarelos em quatro partidas da Premier League, em 2022 e 2023.

O objetivo, segundo a acusação, era beneficiar amigos do jogador que apostaram no recebimento do cartão amarelo nas partidas.

"Essa tua proposta acho que é a mais decente do mundo, você aposta no resultado, é isso", disse Lula a Kajuru.