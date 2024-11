Jogadores da Argentina ficam presos no Rio após voo ser cancelado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Emiliano Martínez e os zagueiros Cristian Romero e Lisandro Martínez ficaram presos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, após o voo deles para Buenos Aires ser cancelado nesta segunda-feira (11). Eles defenderão a seleção da Argentina na Data Fifa.

Os três jogadores pousaram no Rio de Janeiro para uma conexão. Todos eles chegaram ao Brasil na manhã desta segunda-feira em um voo que veio de Londres, na Inglaterra, onde jogam atualmente.

O voo BA 249, da British Airlines, foi cancelado. O cancelamento fez os jornada dos jogadores rumo a Buenos Aires completar 30 horas.

"30 horas e seguimos caminhando", disse Emiliano Martínez, no Instagram

A Associação Argentina de Futebol (AFA) arrumou uma solução e fretou um voo para o trio. Eles, no entanto, não chegaram a tempo para o treinamento desta segunda-feira.

A seleção da Argentina fará dois jogos nesta Data Fifa, ambos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na quinta-feira (14), a Albiceleste visita o Paraguai, às 20h30 (de Brasília). A equipe volta a campo na terça-feira (19), quando joga contra o Peru, às 21h, em casa.