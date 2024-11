Flamengo vive lacunas com adeus do ídolo e lesão de Pedro

BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com o adeus consumado segundo as palavras do próprio Gabigol, o Flamengo vive um desafio para 2025: preencher as lacunas no ataque deixadas não só por ele como também por Pedro, artilheiro da equipe na temporada e que, por causa da grave lesão, só irá retornar aos gramados no meio do ano que vem.

O QUE ACONTECEU

A tendência é a de que o Flamengo vá ao mercado em busca de um centroavante. Pelo menos é o que garante o atual presidente do clube, Rodolfo Landim, apesar de terem eleições marcadas para dezembro e não haver certeza de que o seu candidato de situação, Rodrigo Dunshee, irá vencer o pleito.

Vice de futebol atual, Marcos Braz deixou claro que não continua em 2025 independente de quem vença. Foi o dirigente, ao lado do diretor-executivo Bruno Spindel, que tomou frente de todas as negociações de jogadores de 2019 para cá.

Certamente vamos procurar jogador para essa posição, mas para isso, no nosso orçamento, estamos deixando um volume de recursos previstos.Rodolfo Landim, ao podcast "Flow"

Para a reta final do Campeonato Brasileiro, Filipe Luis utilizará o que tem à disposição. Atualmente, o treinador tem utilizado Bruno Henrique no setor. Outra opção é Carlinhos, que tem características mais fixas, de área, porém o ex-Nova Iguaçu encontra-se lesionado.

Filipe Luis também já destacou que vê Plata atuando na função. O técnico enxerga o equatoriano como um atacante que pode ser utilizado tanto como centroavante como ponta.

GABIGOL AFASTADO PELA DIRETORIA

Gabigol foi afastado pela diretoria mesmo com os desfalques no setor. Em conversas avançadas com o Cruzeiro, ele não foi relacionado para o jogo contra o Atlético-MG, na última quarta-feira (13), e acompanhou a partida de um dos camarotes do Maracanã.

O motivo ainda gera polêmica: a diretoria justifica por supostos atos de indisciplina do atacante, algo que o jogador e seus estafe negam.

Após o jogo, Filipe Luis deu um breve pronunciamento. O treinador deixou claro que a decisão partiu da diretoria:

"Primeiro, dizer que me entristece profundamente falar de um assunto desse depois de ser campeão. Sou grato à diretoria por ter confiado em mim em 2019, por ter me colocado aqui. Sou grato ao Gabriel, por tudo que ele fez pelo clube e por mim. Sobre o afastamento, devido a um episódio que aconteceu na final, fui comunicado pelo Marcos Braz de que ele não seria relacionado até segunda ordem. Esse é um assunto total do Marcos Braz e ele vai falar no momento que achar oportuno. Esse é meu pronunciamento, que me entristece profundamente. Não gostaria que esse assunto sujasse esse título que o grupo conquistou por um motivo extracampo", disse Filipe Luis