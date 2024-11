'Nunca estivemos tão livres para decidir', diz pai sobre futuro de Neymar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio às especulações de um possível retorno de Neymar ao Santos, o pai afirmou que o atacante está feliz no Al-Hilal, clube com quem tem contrato até junho de 2025. Neymar pai destacou, porém, que o jogador nunca esteve tão livre para decidir seu futuro.

TROCAS DE CLUBES

"Você acredita que a gente nunca fez plano? O único plano que a gente fez, e projeto, junto com o Santos, foi chegar no Barcelona. [A ida para] O PSG foi uma coisa maluca, que virou um turbilhão do nada e, quando vimos, estávamos saindo. Al-Hilal também. Foram coisas que foram acontecendo".

"Hoje, o Neymar tem seu contrato até 2025. A gente não sabe de nada, vejo especulações que ficam, a gente começa a se preparar para isso. Eu sei que o mercado está esperando ele voltar, como vai voltar, a gente sabe disso. Mas ele sempre volta melhor do que ele estava, e não vai ser diferente".

Neymar se recupera de uma lesão no tendão na coxa. O atacante se machucou no início deste mês e, segundo o clube saudita, precisa de quatro a seis semanas para se recuperar.

Leia Também: Marta fala que Copa no Brasil 'não é meta', mas se diz 'disposta a ajudar'