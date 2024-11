Série B termina com acessos de Santos, Mirassol, Sport e Ceará

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Série B do Campeonato Brasileiro terminou neste domingo (24). Mirassol, Sport e Ceará garantiram vagas na Série A na última rodada -só o Santos, campeão do torneio, já estava com a vaga assegurada.

O Sport chegou ao jogo derradeiro do torneio em quinto e, além de vencer o Santos na Ilha do Retiro, precisava torcer contra Novorizontino, Ceará ou Mirassol. Os pernambucanos bateram o Santos por 2 a 1, e o Novorizontino perdeu de 1 a 0 para o Goiás, fora de casa.

O Ceará empatou com o rebaixado Guarani por 0 a 0 em Campinas, e o Mirassol ganhou por 1 a 0 da Chapecoense em casa. Ambas as equipes garantiram assim também seu acesso.

Campeão, o Santos terminou o torneio com 68 pontos, seguido por Mirassol (67), Sport (66) e Ceará (64). O Novorizontino teve a mesma pontuação dos cearenses, mas menos vitórias, e portanto ficou em quinto.

Na outra ponta da tabela, caíram Ponte Preta, Ituano, Brusque e Guarani -as quatro equipes já haviam sido rebaixadas antes da última rodada.

