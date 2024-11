Presidente do Santos diz que Gabigol prometeu resposta em dezembro

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Teixeira, presidente do Santos, apontou que o clube aguarda uma resposta do atacante Gabigol até dezembro.

"Fizemos o posicionamento do Santos, o pai do atleta pediu que aguardássemos até dezembro. Então, a proposta está feita. Nós estamos com a situação muito clara com o atleta, isso não confirma que ele vem. Temos de entender que o Santos também chegou um pouco depois de outras propostas que surgiram, mas está na mesa. Está na mesa junto com as outras", afirmou Teixeira.

Gabigol não vai ficar no Flamengo após o fim da temporada. O camisa 99 confirmou o adeus logo após a conquista do título da Copa do Brasil.

O jogador tem um acordo alinhado com o Cruzeiro. O Santos, por outro lado, entende que, se tivesse tudo acertado, a resposta do jogador à investida do Peixe seria outra.

O Santos ofereceu um salário de R$ 2,5 milhões incluindo luvas diluídas. A Viva Sorte, empresa do naming rights da Vila Belmiro, pagaria a maior parte desse valor

Gabigol é cria do Peixe. Ele chegou ao clube ainda no sub-11 e atuou em cinco temporadas como profissional, em duas passagens.

A relação de Marcelo Teixeira com a família de Gabigol é boa. Ele foi mandatário do Peixe em oportunidades anteriores, enquanto o jogador estava no clube.

