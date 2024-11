Perdão de Hulk e paz nas ruas marcam Atlético x Botafogo antes da final

BRUNO BRAZ

BUENOS AIRES, ARGENTINA (UOL/FOLHAPRESS) - A paz no campo e nas ruas foi a grande marca em Buenos Aires nos dias que antecederam a final da Libertadores, marcada para este sábado (30), entre Atlético-MG e Botafogo, às 17h, no estádio Monumental de Nuñez.

O clima na capital argentina contrastou com o que ocorreu no último duelo entre as equipes em Minas Gerais, quando empataram por 0 a 0, pelo Brasileiro, e ocorreram muitas discussões, ofensas, acusações e quase chegaram às vias de fato.

Nas ruas de Buenos Aires só se viu festa por todos os lados e houve um convívio pacífico até aqui. Atleticanos e botafoguenses confraternizaram desde a última segunda (25) sem nenhum tipo de incidente.

"Está tudo ótimo. Galera curtindo junto, bebendo junto. Paz total", disse um botafoguense que estava num grupo com torcedores das duas equipes na Fan Zone oficial da Conmebol.

A polícia local também cumpriu seu papel sem excessos ou agressividade. A situação era motivo de preocupação por causa da onda de revolta de argentinos, uruguaios e demais latinos com o tratamento dado pelos policiais brasileiros em jogos em território tupiniquim.

Os argentinos também interagiram nas festas. Era comum vê-los nas regiões de Puerto Madero brincando com os brasileiros e escolhendo suas preferências para quem torcer na final.

"Nós temos um amigo botafoguense. Estamos aqui para isso, torcendo para o Botafogo", disse o argentino Bryan, torcedor do Boca Juniors.

'ESTÁ PERDOADO', DIZ HULK

O ambiente tranquilo seguiu para dentro de campo com o perdão de Hulk a Luiz Henrique. O experiente atacante do Atlético-MG aceitou o pedido de desculpas do jogador do Botafogo após a troca de farpas em Belo Horizonte.

"Ele tem muito talento, sim, muita qualidade, é jovem, tem tudo para ser craque. Perdão a gente aprende a perdoar diariamente. Eu fui defender o clube, ele falou do nosso clube, mas está perdoado. Que ele possa aprender, crescer como jogador e representar muito bem a seleção. Que Deus abençoe a carreira dele", afirmou o jogador.

TORCIDAS PREPARAM MOSAICOS

As duas torcidas preparam mosaicos para a final. A ação foi liberada pela Conmebol, além de outros adereços como bandeirinhas de mão.

As principais organizadas dos dois clubes chegaram em Buenos Aires entre esta sexta (29) e sábado (30). Elas vieram em caravanas de ônibus.

São esperados cerca de 70 mil torcedores no Monumental de Nuñez. A grande tendência é a de que os botafoguenses sejam maioria no estádio.

Leia Também: É hoje! Atlético-MG e Botafogo decidem Libertadores em final bilionária