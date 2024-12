Botafogo chega mais perto do título, e Corinthians da Libertadores

(UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo fechou a 36ª rodada do Brasileiro disparado como favorito ao título.

Um pouco mais abaixo na tabela, o Corinthians e o Bahia aparecem com as melhores chances de irem à Libertadores de 2025. O cálculo é feito pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

BOTAFOGO COM A MÃO NA TAÇA

O Botafogo fechou a 36ª rodada com 78,1% de chance de conquistar o Brasileiro. O número já havia ficado muito favorável após a equipe carioca bater o Palmeiras na "final antecipada" da última terça-feira (26) e só aumentou com os outros resultados.

O Glorioso pode garantir o título já na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Internacional, fora de casa, e torcer para o Palmeiras não bater o Cruzeiro, no Mineirão. Se empatar, o Botafogo terá de torcer para os mineiros baterem os paulistas no outro jogo.

- Botafogo: 78,1% (era de 75% no começo da 36ª rodada)

- Palmeiras: 21,9% (era de 24,1%)

CORINTHIANS E BAHIA DESGARRAM POR LIBERTADORES

A 36ª rodada foi muito favorável a Corinthians e Bahia. As equipes bateram Criciúma e Cuiabá, respectivamente, e fecharam o final de semana dentro do G-8 do Brasileirão, que foi ampliado após o título do Botafogo na Libertadores.

Quem se deu mal foi o Cruzeiro. A equipe mineira só empatou com o Bragantino e viu sua chance de ir ao torneio continental diminuir. Vitória, Grêmio e Vasco ainda têm chances, mas remotas.

Botafogo, Palmeiras, Internacional, Flamengo, Fortaleza e São Paulo já estão garantidos na Libertadores.

- Bahia: 81,7% (era de 32,7%)

- Corinthians: 81,4% (era de 36,8%)

- Cruzeiro: 32,6% (era de 27%)

- Vitória: 2,7% (era de 0,45%)

- Grêmio: 1,4% (era de 0,31%)

- Vasco: 0,17% (era de 2,5%)

E O REBAIXAMENTO?

Criciúma, Red Bull kBragantino e Fluminense aparecem como os principais candidatos às duas vagas restantes na Série B de 2025. A rodada não foi positiva para nenhuma das equipes: o Tigre perdeu para o Corinthians, enquanto o Massa Bruta e o time carioca empataram com Cruzeiro e Athletico, respectivamente.

Quem respirou foi o Juventude. A equipe gaúcha venceu os reservas do Atlético-MG em jogo antecipado no meio da semana e está muito próxima de zerar as possibilidades de queda.

- Atlético-GO e Cuiabá já estão matematicamente rebaixados.

- Criciúma: 85,8% (era de 57,6% após a 35ª rodada)

- Red Bull Bragantino: 80,8% (era de 61,8%)

- Fluminense: 28,3% (era de 23,9%)

- Juventude: 3% (era de 44%)

- Athletico-PR: 2,1% (era de 7%)

