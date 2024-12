Flamengo quer preservar Gabigol e alinha últimos detalhes de grande adeus

(UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo teve vitória consistente sobre o Internacional e vê com otimismo a temporada 2025. Quem não fará parte disso é Gabigol, que vive os momentos finais com a camisa do clube e inicia, nesta segunda-feira, a última semana como jogador rubro-negro.

Apesar dos problemas recentes, o clube está mobilizado para dar ao camisa 99 uma despedida grandiosa, inclusive podendo preservá-lo para evitar que não esteja em campo na última rodada diante de seu torcedor.

A comissão técnica admite "poupar" Gabigol no jogo contra o Criciúma, na quarta-feira. É bem provável que o atacante seja preservado para evitar levar o terceiro cartão amarelo, que o tiraria da última partida contra o Vitória. A definição será apenas se ele fica no banco ou se nem viaja.

A despedida de Gabriel deve ser a maior do Flamengo nesse período recente. Apesar dos moldes serem parecidos com o que Filipe Luís e Rodrigo Caio ganharam, o jogador deve ter mosaico em mais de um setor, por exemplo. Com o Diego Ribas e Diego Alves, os dois apenas posaram com as taças conquistadas.

Gabigol terá itens personalizados e mosaico, além dos troféus em campo. O ingresso e um copo vão ser estilizados em homenagem ao atacante. Setores do estádio também vão ganhar imagens com os momentos especiais do jogador pelo clube onde virou ídolo. As 13 taças vencidas pelo atacante também deverão ser expostas no gramado.

Apesar do clima recente, houve o entendimento que Gabigol não tinha como sair sem uma despedida à altura. Depois que o jogador aparou as últimas arestas com a diretoria, o caminho ficou aberto para uma homenagem adequada aos seus feitos pelo clube.

O clube organiza os últimos detalhes da festa. É fato que haverá a homenagem na última rodada, marcada a princípio para domingo, dia 8. A CBF ainda pode decidir jogar algumas partidas para sábado, evitando que tudo aconteça no domingo ao mesmo tempo.

Jogadores e comissão também já vivem esses últimos momentos do atacante. Há desgaste e pouca comoção interna desde que Gabigol anunciou que não ficaria no Fla após a final da Copa do Brasil. Mesmo assim, todos entendem a importância que esse momento terá para a torcida.

"Tive essa experiencia recentemente na Juventus. Tenho certeza que na cabeça do Gabriel estão passando muitas coisas. É normal. Um jogador que fez sua história e nunca será esquecido. Merece ter uma linda despedida. Linda festa. Tenho certeza que pode contar com todos os companheiros e toda a nação rubro-negra", disse Alex Sandro.

"Todo mundo sabe o carinho e amor que tenho por ele. Considero quase como um filho. Temos que ver o que vamos fazer agora porque ele tem dois cartões e merece sair com uma despedida. Ele merece sair como uma lenda, um ídolo eterno do clube. Vamos ver o que vamos fazer para que a torcida possa brindar esse carinho e amor que tem por ele. Merece sair bem. Não está aposentando, mas merece o carinho de todos", afirma Filipe Luís.

