Morre pai de Wesley, do Inter, em acidente de moto; time cancela zona mista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu, na noite desta quarta-feira (4), o pai do atacante Wesley, do Inter. O jogador esteve em campo na derrota do time gaúcho sobre o Botafogo, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

O clube comunicou a morte de Hildebrando dos Santos Silva logo após a partida, que ocorreu no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O pai do jogador sofreu um acidente de moto. O Inter, no entanto, não confirmou o local da tragédia.

Wesley soube da notícia logo depois do apito final. O Colorado perdeu por 1 a 0 e estacionou na 4ª posição do Campeonato Brasileiro.

Diante da tragédia, as entrevistas pós-jogo na zona mista foram canceladas. O Inter emitiu um comunicado desejando forças ao jogador.

É com profundo pesar que o Internacional recebe a notícia do falecimento de Hildebrando dos Santos Silva, pai do nosso atacante Wesley. Desejamos muita força a todos os amigos e familiares. A torcida colorada está contigo, Wesley, afirma nota do Inter.

