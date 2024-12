Santos sonha em vender jogador na mira de Inter e Vasco por R$ 20 milhões

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos sonha em vender Lucas Barbosa por R$ 20 milhões. O meia-atacante emprestado ao Juventude está na mira de clubes como Internacional e Vasco.

O Santos vê Lucas Barbosa em alta no mercado. O meia-atacante está emprestado pelo Peixe ao Juventude.

O Peixe não fixou um preço para os empresários, mas internamente fala de conseguir até R$ 20 milhões. O contrato vai até julho de 2026.

O clube da Vila Belmiro passou um recado de que conta com Lucas no elenco em 2025, porém, a prioridade é valorizá-lo para vender. O Santos crê que dizer que ele não vai ficar diminuiria o preço. Se a quantia esperada não for atingida, o Peixe ficaria com o garoto.

Lucas Barbosa, principal destaque do Juventude, recebeu sondagens de Internacional e Vasco, além de clubes europeus.

O estafe do Menino da Vila adota cautela pois entende que Lucas tem um estilo peculiar de jogo. Ele tem 1,93 m de altura e prefere atuar na ponta direita, onde tem brilhado em Caxias do Sul.

Lucas Barbosa não é muito rápido e gosta de jogar da ponta para o meio. O estilo do próximo clube será determinante para um acordo.

Lucas não se firmou no Santos, mas tem 14 gols e cinco assistências pelo Juventude na temporada. O time de Caxias não corre risco de rebaixamento na última rodada.