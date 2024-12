Brasileiro se torna primeiro tenista em atividade da ATP a se assumir gay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro João Lucas Reis, 24, tornou-se o primeiro tenista profissional da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) ainda em atividade a se assumir gay.

Atual número 367º do ranking, Reis, natural de Recife, publicou nesta semana uma foto no Instagram celebrando o aniversário do companheiro, o ator Guilherme Ricardo. "Feliz aniversário. Feliz vida. Te amo muito", escreveu o tenista na legenda.

O pernambucano tem como melhores resultados na carreira o vice-campeonato nos challengers de Florianópolis, em abril, e de Ambato (Equador), em 2022. Sua melhor colocação no ranking de simples foi o 259º lugar, alcançado em maio de 2023.

Em 2017, o ex-tenista profissional Brian Vahaly se declarou homossexual -dez anos após deixar as quadras.

"Eu ouvia comentários homofóbicos o tempo todo no vestiário, na minha cara, pelas minhas costas", Vahaly declarou em entrevista ao The Telegraph, em 2018. "Era parte da cultura."

Entre as mulheres, uma série de tenistas já se declarou homossexual ao longo dos últimos anos. É o caso, por exemplo, da russa Daria Kasatkina, atual número 9º no ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais), que namora a patinadora Natalia Zabiiako.

Billie Jean King e Martina Navrátilová, multicampeãs de Grand Slam já aposentadas, são os rostos mais conhecidos do meio assumidamente gays.