Corinthians: Votação do impeachment de Augusto Melo será em janeiro

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians deverá retomar a reunião para votar o impeachment de Augusto Melo em janeiro de 2025.

A reportagem apurou que é pouco provável que a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo (CD) ocorra na próxima semana por questões técnicas.

A intenção de Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, é realizar a votação de forma online, o que demandaria uma organização diferente da tradicional.

A opção pela reunião virtual tem o objetivo de evitar encontro entre conselheiros e torcedores no Parque São Jorge, sede social do clube, como aconteceu no dia 2 deste mês.

Sendo assim, o agendamento deve ser feito a partir da segunda semana de janeiro. As festas de fim de ano devem dificultar a contratação de uma ferramenta de votação online antes do dia 20 de dezembro.

Não seria a primeira vez que o CD realizaria uma votação virtual. Em 2021, os conselheiros votaram as contas do ex-presidente Andrés Sánchez, referentes aos dois anos anteriores -as contas de 2019 foram reprovadas, enquanto as de 2020 foram aprovadas.

À época, a plataforma de votação usada foi a Eleja Online. O aplicativo capta e apura votos de forma transparente e veloz.

