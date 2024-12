Adriano reencontra Materazzi antes de "despedida do futebol"

Adriano, o 'Imperador', reencontrou-se, este fim de semana, num animado convívio, antes daquele que será o seu encontro de despedida ao mundo do futebol.

O brasileiro deu espetáculo cantando, ao passo que o italiano, com quem foi colega de vestiário, no Internazionale, comandados por José Mourinho, vestiu uma camiseta do Flamengo.

