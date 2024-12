Arrascaeta como 10 não surpreendeu meia, mas sim nova diretoria do Flamengo

(UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tem um novo camisa 10. Mesmo com a mudança de presidentes, o clube deu o lendário número a Giorgian de Arrascaeta, que já esperava a concretização dessa promessa após a saída de Gabigol. O uruguaio recebeu a notícia em chamada de vídeo com Rodolfo Landim, mandatário que deixa o clube em 31 de dezembro.

Arrascaeta já tinha ideia que poderia ser o herdeiro da camisa 10. Ele e o Flamengo, porém, não queriam falar sobre o assunto antes da definição sobre a saída de Gabigol, mesmo que o atacante já tivesse perdido o número.

O uruguaio já tinha tido conversas sobre o tema internamente. Por isso, não foi pego de surpresa pelo "presente de Natal". Todos aguardavam somente a saída de Gabriel Barbosa para concretizar a mudança.

A diretoria prometeu a 10 ao uruguaio em janeiro de 2022, quando ele renovou o contrato. No final do ano, porém, Gabigol acabou ganhando o número depois da aposentadoria de Diego Ribas.

A ação anterior contou até com participação de um patrocinador, diferente desta vez. Em cima do trio elétrico de comemoração dos títulos, um drone do Mercado Livre levou a nova camisa a Gabriel, que vestiu e falou pela primeira vez, causando comoção.

SURPRESA PARA OS OUTROS

O vídeo de anúncio gerou algumas críticas. Feito às pressas, Arrascaeta aparece no meio da rua na Itália na chamada de vídeo. O jogador ouve Landim com a imagem um pouco travada e depois grava uma mensagem para a torcida do Fla.

A definição de Landim pegou algumas pessoas do clube de surpresa. Ele fez essa gravação no início da tarde desta segunda-feira, na Gávea, sem avisar ao departamento de marketing, por exemplo.

A publicação nas redes sociais aconteceu algumas horas depois com apenas o vídeo e uma imagem de Arrascaeta com a camisa 10. Não havia mais nada pronto para esse anúncio.

A decisão não passou pela nova diretoria. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, seria o responsável pela medida a partir de 1º de janeiro, mas não foi consultado e só soube após a mensagem nas redes sociais. Ele não vai rever essa mudança.

