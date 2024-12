Marta leva 1º 'Prêmio Marta' de gol mais bonito do ano no Fifa The Best

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Rainha Marta é a vencedora do primeiro Prêmio Marta, categoria estreante no The Best que elege o gol mais bonito da temporada do futebol feminino.

Ela foi premiada por sua pintura no amistoso da seleção contra a Jamaica, no dia 1° de junho. Ela completou a goleada do Brasil por 4 a 0, tendo deixado uma defensora para trás e finalizado no ângulo da goleira adversária.

A brasileira superou outras 10 candidatas para faturar o prêmio que leva o seu nome. A votação foi popular e ficou aberta no site da Fifa até o dia 10 de dezembro.

Esta foi a primeira edição do Prêmio Marta. A inclusão do prêmio ao evento foi anunciada durante a edição passada do The Best, que teve uma homenagem à brasileira.

QUEM TAMBÉM CONCORRIA

Delphine Cascarino (Lyon x Benfica)

Marina Hegering (Wolfsburg x Essen)

Sakina Karchaoui (França x Suécia)

Paulina Krumbiegel (Duisburg x Hoffenheim)

Nina Matejić (Sérvia x Inglaterra)

Beth Mead (Arsenal x West Ham)

Giuseppina Moraca (Lazio x Bologna)

Asisat Oshoala (Barcelona x Benfica)

Mayra Pelayo-Bernal (México x EUA)

Trinity Rodman (EUA x Japan)

