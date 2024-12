Nike comemora prêmio de Vini Jr. no The Best

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Nike, fornecedora de materiais esportivos que patrocina Vini Jr, comemorou a conquista do brasileiro, que foi eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, nesta terça-feira (17).

A empresa publicou um vídeo de Vini Jr. dançando com um traje de gala e chuteira da marca. A trilha sonora foi: "perguntaram se hoje é dia de baile, mas o que eles não sabiam é que o baile nunca vai parar e hoje o pandeiro vai mais forte suar".

Vitórias não vêm fácil, mas Vini Jr sabe como chegar lá. Dançando em meio a adversários, obstáculos e dúvidas até chegar no topo. Nike em publicação no Instagram

A COROAÇÃO DE VINI

O brasileiro superou a concorrência de outros dez astros. Ele era o único representante do Brasil entre os candidatos na principal categoria do evento e recebeu 48 pontos.

Rodri, "algoz" de Vini no Bola de Ouro, ficou em segundo, com Bellingham em terceiro, respectivamente. O espanhol da Rodri somou 43, cinco a menos que o brasileiro, enquanto o inglês registrou 37.

Vini recebeu a consagração mais de um mês após ter ficado em segundo no Bola de Ouro, organizado pela revista France Football. Na ocasião, o meio-campista espanhol do City ficou à frente do brasileiro por 41 pontos —o esquema de votação é diferente.

O ex-Flamengo conquista o The Best após ser protagonista em temporada mágica do Real Madrid. O atacante foi o destaque do time nas conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol.

Com o feito de Vini, o Brasil volta a ter o melhor do mundo pela primeira vez depois de 2007. Kaká havia sido o último a receber o reconhecimento individual, há 17 anos.

Ele se torna o sexto brasileiro a ser coroado mundialmente pela Fifa. Ronaldo (três vezes), Ronaldinho Gaúcho (duas vezes), Romário, Kaká e Rivaldo já levaram o prêmio anteriormente.

Vini Jr recebeu o prêmio pessoalmente na cerimônia realizada no Qatar. Ele já estava em Doha para a disputa do Intercontinental com o Real Madrid, e discursou no palco.

