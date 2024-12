Vini Jr. desabafa após ser eleito melhor do mundo: 'Tentam me invalidar'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vinicius Junior abriu o coração sobre ser coroado o melhor do mundo no Fifa The Best.

Vini Jr desabafou nas redes sociais: "Tentaram e tentam me invalidar, me diminuir". Ele fez a publicação após ter vencido a principal categoria da premiação da Fifa.

O brasileiro disse que lutou muito até ser reconhecido e que não deixará que outros ditem seu comportamento. O jogador reforçou suas lutas, sem especificá-las, agradeceu ao apoio que teve pelo caminho e citou a frase: "Veni, vidi, vici" ("Vim, vi e venci", em latim).

"Hoje escrevo para aquele menino que viu tantos ídolos levantarem esse troféu.... chegou a sua hora. Ou melhor, chegou a minha hora. A hora de dizer... sim, eu sou o melhor jogador do mundo e lutei muito por isso. Tentaram e tentam me invalidar, me diminuir. Mas eles não estão preparados. Ninguém vai dizer por quem devo lutar, como devo me comportar. Quando eu estava em São Gonçalo, o sistema não ligava para mim. Quase fui engolido. Venci por mim, pela minha família. Com muito apoio pelo caminho: Flamengo, Real Madrid, selecão brasileira, minhas centenas de companheiros nesses anos... as pessoas que me acompanham diariamente na minha rotina, quem me admira", escreveu Vini Jr, nas redes sociais.

Ele já havia discursado ao receber o prêmio pessoalmente, em Doha. O atleta estava no Qatar para a disputa do Intercontinental com o Real Madrid e foi ao evento.

A COROAÇÃO DE VINI

O brasileiro superou a concorrência de outros dez astros. Ele era o único representante do Brasil entre os candidatos na principal categoria do evento e recebeu 48 pontos.

Rodri, "algoz" de Vini no Bola de Ouro, ficou em segundo, com Bellingham em terceiro, respectivamente. O espanhol Rodri somou 43, cinco a menos que o brasileiro, enquanto o inglês registrou 37.

Vini recebeu a consagração mais de um mês após ter ficado em segundo no Bola de Ouro, organizado pela revista France Football. Na ocasião, o meio-campista espanhol do City ficou à frente do brasileiro por 41 pontos -o esquema de votação é diferente.

O ex-Flamengo conquista o The Best após ser protagonista em temporada mágica do Real Madrid. O atacante foi o destaque do time nas conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol.

Com o feito de Vini, o Brasil volta a ter o melhor do mundo pela primeira vez depois de 2007. Kaká havia sido o último a receber o reconhecimento individual, há 17 anos.

Ele se torna o sexto brasileiro a ser coroado mundialmente pela Fifa. Ronaldo (três vezes), Ronaldinho Gaúcho (duas vezes), Romário, Kaká e Rivaldo já levaram o prêmio anteriormente.

Vini Jr recebeu o prêmio pessoalmente na cerimônia realizada no Qatar. Ele já estava em Doha para a disputa do Intercontinental com o Real Madrid, e discursou no palco.

"Não sei nem por onde começar. Era tão distante que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza e do crime. Chegar aqui é muito importante para mim, estou fazendo por todas as crianças que acham que é impossível chegar até aqui", disse Vini Jr, no The Best.

