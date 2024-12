Galvão Bueno negocia com a Band para ser a voz da Fórmula 1 em 2025

BEATRIZ CESARINI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Galvão Bueno e TV Bandeirantes abriram conversas para a negociação de um acordo para o narrador ser a voz principal da próxima temporada da Fórmula 1 na emissora.

A informação foi veiculada primeiramente pelo jornalista Flávio Ricco. Leticia Bueno, filha e empresária de Galvão, esteve em reunião com a Band para definir o futuro do narrador. Por enquanto, não há nada definido.

Foi justamente na Band, em 1980, que Galvão fez sua estreia narrando Fórmula 1 na televisão, época em que o canal comprou os direitos de transmissão da principal categoria do automobilismo. No ano seguinte, ele já foi contratado pela TV Globo.

Atualmente, Galvão Bueno está no ar apresentando o reality "Craque da Voz" ao lado de Karine Alves, que escolherá — entre 10 participantes -o novo narrador dos canais do grupo Globo. A atração marca a despedida definitiva de Galvão após 43 na principal emissora do país.

No mês passado, o narrador de 74 anos fechou com a Amazon Prime Video para dar voz às partidas do Campeonato Brasileiro de 2025. A plataforma de streaming exibirá jogos de Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Botafogo, Fortaleza e outros clubes da Liga Forte União (LFU).

FÓRMULA 1 NA BAND

Após uma série de especulações, a Band informou no início de novembro que vai cumprir seu contrato e exibir a temporada de Fórmula 1 também em 2025.

Havia a expectativa de uma troca e que a F1 fosse para a Globo, mas isso não vai ocorrer mais.

Após reuniões com a Liberty Media, a Band informa que cumprirá o contrato de exibição da Fórmula 1 em sua integridade até o final de 2025.

Band

Recentemente, a Globo promoveu um evento para o mercado publicitário, exibiu um carro de Fórmula 1 e colocou a frase "Será?", dando indícios de que poderia voltar às transmissões.

Mas logo em seguida, o Grupo Bandeirantes manteve conversas com a Liberty Media e avisou que vai cumprir o acordo.

