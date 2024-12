Diretor do Corinthians que se demitiu presidirá Comissão de Justiça em 2025

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico do Corinthians, que se demitiu por divergências com a atual gestão, foi escolhido para presidir a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo (CD) em 2025.

Na última quinta-feira (19), o advogado criminalista foi escolhido entre os membros da Comissão de Justiça para liderar o grupo durante a próxima temporada. Pantaleão vai substituir André Moreno, que deixou a liga.

"A necessidade de mudança na presidência da Comissão de Justiça se fez principalmente pelo fato de que o presidente anterior deixou a Comissão. Me senti muito honrado de ser indicado por todos para poder ocupar essa posição nesse momento", disse Pantaleão.

Pantaleão deixou a diretoria executiva do Timão após divergências com os atuais dirigentes, inclusive com o presidente Augusto Melo. Em menos de quatro meses, o diretor chegou a ser apontado como um "membro da oposição" na mesa administrativa. No entanto, o advogado faz parte da chapa 55, "Paixão Corinthiana", aliada do próprio Augusto.

"A minha saída da diretoria jurídica do Corinthians em nenhum momento reflete o meu desinteresse em contribuir com a instituição. Pelo contrário, a partir do momento em que eu volto para o Conselho, passo a fazer parte de duas comissões específicas, uma especial criada recentemente para auxiliar a diretoria jurídica em situações pontuais. Esse cargo me dá a oportunidade de efetivamente continuar contribuindo com o Corinthians naquilo que estiver ao meu alcance", afirmou Pantaleão.

A Comissão de Justiça é responsável por fiscalizar a celebração de contratos e eventuais descumprimentos de regras estatutárias. Há dois meses, o grupo produziu um relatório alertando sobre irregularidades nas contratações de empresas de segurança.

"O projeto da comissão para 2025 é sempre contributivo. Em nenhum momento, a comissão tem intuito de criar dificuldades para a diretoria executiva, pelo contrário, é uma comissão que está sempre estará aberta, na minha presidência, para que possamos de uma forma conjunta criar mecanismos de crescimento e de aperfeiçoamento, para que o Corinthians chegue de fato num patamar de um clube cada vez mais profissional", continuou o diretor.