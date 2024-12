Sem espaço? Técnicos medalhões são escanteados e iniciam 2025 desempregados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A configuração do futebol brasileiro para 2025 mostra que os treinadores da "velha guarda" que ainda seguem em atividade perderam espaço.

Tite e Felipão começaram o ano empregados, mas não conseguiram resistir e foram demitidos. Felipão caiu do Atlético-MG ainda em março, àss vésperas da final do Campeonato Mineiro. Já Tite aguentou até setembro, quando foi substituído por Filipe Luís no Flamengo, mas também acabou sendo desligado poucos dias antes de uma decisão —pela semifinal da Copa do Brasil. Em ambos os casos, os clubes triunfaram após a mudança no comando.

Renato Gaúcho até conseguiu terminar o ano no cargo, mas não teve seu contrato renovado. Ídolo do Grêmio como jogador e também como técnico, ele conviveu com a pressão e o desgaste da relação pelos maus resultados. Ficou livre no mercado e tem o futuro incerto. Renato chegou a ser procurado por Santos e Vasco, mas agradeceu os contatos e disse que não vai aceitar um trabalho neste momento.

Alguns medalhões estão sem trabalho há anos. Campeões brasileiros, Luxemburgo, Marcelo Oliveira e Oswaldo de Oliveira, por exemplo, não trabalham desde 2023, 2020 e 2019, respectivamente.

Outros já não estão mais da ativa, mas continuam sendo especulados no mercado da bola. Levir Culpi anunciou aposentadoria da função em 2019, mas retornou a comandar um time em 2021 ao assumir o Cerezo Osaka, do Japão. Dunga e Abel Braga também não têm planos de voltarem a treinar clubes.

Mano Menezes é um "remanescente" em times da Série A. Apesar do trabalho sem sucesso no Corinthians, o treinador de 62 anos foi chamado pelo Fluminense na reta final da temporada, salvou o clube do rebaixamento e foi mantido para 2025. Ele e Ramón Díaz, do Corinthians, são os únicos treinadores 60+ entre os 17 empregados no momento.

É a vez dos técnicos "quarentões" e "cinquentões" no Brasileirão. "Professores" mais jovens e de perfis mais modernos estão ganhando mais espaço na elite do futebol brasileiro, com Abel Ferreira, Luis Zubeldía, Filipe Luís e Vojvoda como expoentes.

TÉCNICOS MEDALHÕES SEM CLUBES

Felipão (76): Sem trabalho como técnico desde março de 2024, quando foi desligado do Atlético-MG

Oswaldo de Oliveira (74): Sem trabalho como técnico desde setembro de 2019, quando foi desligado do Fluminense

Vanderlei Luxemburgo (72): Sem trabalho como técnico desde setembro de 2023, quando foi desligado do Corinthians

Marcelo Oliveira (69): Sem trabalho como técnico desde dezembro de 2020, quando foi desligado da Ponte Preta

Celso Roth (67): Sem trabalho como técnico desde fevereiro de 2023, quando foi desligado do Juventude.

Tite (63): Sem trabalho como técnico desde setembro de 2024, quando foi desligado do Flamengo

Dunga (61): Sem trabalho como técnico desde junho de 2016, quando foi desligado da seleção brasileira

TÉCNICOS DOS TIMES DA SÉRIE A DE 2025

Atlético-MG: ainda sem técnico

Bahia: Rogério Ceni (51)

Botafogo: Artur Jorge (52)

Bragantino: Fernando Seabra (47)

Ceará: Léo Condé (46)

Corinthians: Ramón Díaz (65)

Cruzeiro: Fernando Diniz (50)

Flamengo: Filipe Luís (39)

Fluminense: Mano Menezes (62)

Fortaleza: Juan Pablo Vojvoda (49)

Grêmio: ainda sem técnico

Internacional: Róger Machado (49)

Juventude: Fábio Matias (45)

Mirassol: Eduardo Barroca (42)

Palmeiras: Abel Ferreira (46)

Santos: ainda sem técnico

São Paulo: Luis Zubeldía (43)

Sport: Pepa (44)

Vasco: Fabio Carille (51)

Vitória: Thiago Carpini (40)