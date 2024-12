Ex-companheiros ajudam filho de Robinho, que começa a brilhar no Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O filho de Robinho começou a brilhar nas categorias de base do Santos.

Após oscilar no sub-15, Juninho se encontrou no sub-17 e chama a atenção no Santos. Canhoto, o meia-atacante tem o perfil driblador do pai, que é destro, e quem convive com ele no dia a dia acredita em um futuro muito promissor.

Aos 17 anos, Robson Junior assinou o primeiro contrato profissional. Enquanto o pai está preso em Tremembé desde março cumprindo pena por estupro, o garoto é cuidado pela mãe Vivian.

Sem empresário, Juninho conta com uma rede de apoio de ex-companheiros de Robinho no Santos, como Elano. O técnico, por exemplo, orientou a família a não fechar com um empresário por enquanto. A ideia é manter ao máximo o jovem no "anonimato".

Outro conselho foi evitar demonstrações públicas de carinho ao pai. Juninho mostrava uma camisa chamando Robinho de "melhor pai do mundo" a cada comemoração de gol.

Apenas familiares podem visitar Robinho na cadeia. A esposa Vivian afirma que o marido está "bem" e otimista pela saída em breve.

