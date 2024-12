Pogba mira Copa de 2026 e está seduzido a jogar na França, diz site

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo do Corinthians, o meio-campista Paul Pogba está aberto a jogar no futebol francês para voltar à seleção e disputar a Copa do Mundo de 2026. A informação é do Diário AS, da Espanha.

Pogba tem como objetivo estar na Copa de 2026 após ter perdido a última edição por lesão, segundo a publicação. Campeão do mundo com a França em 2018, ele foi baixa de última hora no torneio de 2022, no Qatar.

O meia está "seduzido" pela ideia de jogar no futebol francês mirando recuperar a confiança do técnico Didier Deschamps. O jogador de 31 anos nunca chegou a jogar profissionalmente em seu país, já que foi contratado pelo Manchester United quando ainda estava no sub-17 do Le Havre.

Ele está treinando sozinho e aguarda uma oferta satisfatória para "encurtar" o caminho de volta à seleção, de acordo com o AS. O atleta quer retomar a melhor fase para encerrar seu ciclo com a França da melhor maneira possível.

O Olympique de Marselha é um time que aparece como possível destino. O site espanhol também afirmou que times dos EUA, da Inglaterra, da Inglaterra e também da Itália monitoram a situação do meio-campista, que está sem clube e defendeu por último a Juventus.

Pogba não joga há mais de ano e só voltará aos gramados em março. Ele disputou seu último jogo oficial em setembro de 2023, antes de ser suspenso por quatro anos no antidoping. O francês teve sua pena reduzida e estará disponível novamente daqui a três meses.

O francês está sendo especulado no Corinthians, que alinha preparar uma oferta. O colunista do UOL Samir Carvalho apurou que o Alvinegro paulista avançou nas conversas com um parceiro para custeio e estuda oficializar proposta de R$ 3,5 milhões por mês ao jogador.

Leia Também: Lutador brasileiro ex-UFC sofre fratura no pênis durante treino e faz cirurgia de emergência