Messi, trio do Botafogo e ex-Fluminense concorrem a prêmio de melhor da América

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal El País, do Uruguai, responsável por organizar o prêmio Rei da América, dado ao melhor jogador do continente, divulgou os cinco finalistas da edição de 2024 nesta sexta-feira (27).

O Botafogo, campeão da Libertadores, tem três indicados: Luiz Henrique, Thiago Almada e Savarino. Juntos, eles guiaram o clube carioca rumo ao título inédito e também brilharam na conquista do Brasileirão e pelas suas seleções.

Messi também é candidato. O argentino ajudou o Inter Miami a ser campeão da temporada regular da MLS (liga dos EUA) pela primeira vez na história. Além disso, se consagrou campeão da Copa América com a seleção argentina.

Léo Fernández, do Peñarol, fecha a lista. O uruguaio, que jogou pelo Fluminense entre julho e dezembro de 2023, foi peça fundamental para o Peñarol alcançar a semifinal da Libertadores. Ao todo, ele marcou 22 gols e deu 17 assistências ao longo dos 47 jogos que fez em 2024.

O vencedor do prêmio será divulgado na próxima terça-feira (31). Quem vencer a votação feita entre jornalistas da América, ocupará o lugar que pertenceu a Germán Cano durante todo o ano de 2024 após ele ser eleito no final de 2023 com a conquista da Libertadores pelo Fluminense.

O Botafogo também pode ter o melhor técnico. Artur Jorge concorre contra Gustavo Costas (Racing), Lionel Scaloni (Argentina), Gustavo Alfaro (Paraguai) e Diego Aguirre (Peñarol) ao posto de melhor treinador da América em 2024.