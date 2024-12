Renato Gaúcho prevê até cinco meses de descanso após recusar Santos e Vasco

IGOR SIQUEIRA E LUIZA SÁ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Renato Gaúcho quer descansar após deixar o Grêmio.

Renato Gaúcho recusou as propostas de Santos e Vasco e agora planeja até cinco meses de descanso. O plano é família, amigos, cachorro e futevôlei.

O treinador explicou que o ano foi desgastante no Grêmio. O Tricolor sofreu com as enchentes no estado e lutou até o fim contra o rebaixamento.

Renato indicou que nem mesmo uma proposta do Botafogo o faria mudar de ideia. O clube carioca deve perder Artur Jorge.

"Tive uma reunião muito boa com eles e expliquei para eles [Vasco] o que expliquei para o Santos: não era dinheiro. Eu precisava descansar a minha cabeça, 2024 foi muito pegado, cansativo, principalmente pela enchente no Rio Grande do Sul. Só nós sabemos o que passamos. Jogamos sempre fora da arena e foi muito cansativo. Fiquei feliz com as propostas do Vasco e Santos, mas era momento de curtir a família, futevôlei. Os prazeres da vida. A vida não é só dinheiro, não", disse Renato Gaúcho.

"São quase três anos seguidos, é hora de descansar, curtir família, amigos, futevôlei, meu cachorro. A vida não é só dinheiro para mim. Estava longe disso. Em 2025 vou descansar alguns meses e depois ver o que vai aparecer. Pelo menos uns três, quatro, cinco meses [de descanso]"

E SE VIER BOTAFOGO?

"Toda proposta que vem tenho estudado, mas dou a mesma resposta. Não é dinheiro, é momento de descansar a minha mente".