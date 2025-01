De Neymar a Jorge Jesus; as metas para 2025 no Al Hilal

O Al Hilal divulgou nesta quarta-feira um vídeo destacando as metas do elenco para 2025, além de relembrar os melhores momentos de 2024, tanto dentro quanto fora de campo.

De Neymar a Jorge Jesus, passando pelos portugueses Rúben Neves e João Cancelo, os feitos alcançados foram variados. No caso do técnico português, o recorde no Guinness mais uma vez foi destacado.

Veja o vídeo.

