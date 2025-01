Como será pré-temporada encurtada do Flamengo

(UOL/FOLHAPRESS) - Uma das primeiras medidas da nova diretoria do Flamengo foi reduzir o período da pré-temporada do clube nos Estados Unidos.

A delegação embarca para passar nove dias em solo norte-americano e o período terá adaptação ao novo departamento de futebol, imersão ao trabalho de Filipe Luís e um treino aberto.

POR QUE ENCURTOU

O acordo para a pré-temporada foi firmado ainda pela antiga diretoria. As conversas já eram antigas, esfriaram com a saída de Tite e voltaram a esquentar após o aval de Filipe Luís. A gestão de Landim ainda tentava fechar mais um amistoso para o período, mas não avançou nesse sentido.

A decisão de encurtar foi principalmente por avaliação técnica feita pelos novos gestores. A multa alta e o contrato também tornariam a decisão de abandonar a FC Series mais complicada.

As duas gestões têm, neste momento, ideias completamente diferentes sobre a presença do Fla fora do Rio de Janeiro. Diferentemente de Landim, Bap e seus pares não querem um Flamengo itinerante. Até por isso cancelaram o jogo que o time faria na volta dos EUA em Manaus, contra o Volta Redonda. Isso ainda vai render, já que a antiga direção havia negociado essa partida e o Voltaço queria vender. Há uma proposta de Brasília na mesa.

"Vamos evitar e lutar para ter menos viagens possíveis. É quase impossível em um calendário como esse, mas o que puder vamos evitar. As pessoas responsáveis estão tratando. Eles sabem quais são as nossas diretrizes e vão tratar isso", disse José Boto.

Boto estará com o clube nos Estados Unidos. Um dos pedidos dele para diminuir o número de pessoas que estão no avião do clube também será seguido, já que a lista está bem mais enxuta do que em outras oportunidades.

QUAL É A PROGRAMAÇÃO

O Flamengo sai do Rio de Janeiro às 0h40 (de Brasília) deste sábado (11). A chegada em Orlando está prevista para 11h (horário local). Em seguida, a delegação segue para Gainesville, também na Flórida, e, enfim, para no hotel às 15h30 (horário local).

O primeiro treino será pouco depois da chegada a Gainesville. O Flamengo faz oito dias de treinamentos nos Estados Unidos, sendo que um deles, na segunda-feira, será em dois turnos.

O único jogo será contra o São Paulo, no dia 19. A delegação deixa Gainesville ainda no sábado à tarde. Logo depois da partida, o time retorna ao hotel e sai cerca de três horas depois para iniciar o retorno ao Rio de Janeiro. A chegada no Galeão está prevista para 13h40 (de Brasília) do dia 20.

CIDADE UNIVERSITÁRIA

O Flamengo escolheu uma cidade universitária para se preparar. Um dos motivos é o isolamento que o técnico Filipe Luís pediu para ter nesse período. No ano passado, o Flamengo ficou em Orlando e participou de várias ações de marketing, além de ter um dia na Disney.

O Flamengo vai usar as instalações do Florida Gators, o time da Universidade da Flórida. A equipe já venceu três campeonatos nacionais e oito títulos de conferência em seus 112 anos de história.

O treinador quer imersão total do elenco e controle de tudo que vai acontecer. A ideia é fortalecer as ideias dele, melhorar o time fisicamente e aproveitar o período para fazer os jogadores se cuidarem das mais diversas formas. Filipe Luís queria, inclusive, uma alimentação muito bem regrada para cada um deles, mas o clube perdeu a nutricionista de performance que era responsável por isso nas viagens. As mudanças no departamento médico influenciam nesse sentido e o clube correu contra o tempo para redefinir os profissionais que vão.

Gainesville fica a cerca de 1h40 de Orlando de carro. A cidade não tem muitas atrações e é movimentada principalmente pela Universidade da Flórida.

A única ação programada pelo Flamengo com a FC Series por enquanto é um treino aberto. O clube fará uma atividade no dia 14, terça-feira, com entrada gratuita do público ao Ben Hill Griffin Stadium.

