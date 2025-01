Reservas do Botafogo perdem com um a mais para Maricá na estreia do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda sem contar com o elenco principal, o Botafogo estreou neste sábado (11) no Campeonato Carioca com uma derrota no Nilton Santos, por 2 a 1, para o debutante Maricá, que pela primeira vez disputa a elite do Estadual. O time da Região dos Lagos jogou com um a mais desde os dez minutos do primeiro tempo e fez seus gols com Denilson e Hugo Borges, revelado pelo Vasco. Patrick de Paula, de pênalti, marcou para o Alvinegro.

O zagueiro Mizael foi expulso com apenas nove minutos do primeiro tempo, depois que cometeu falta em Carlos Alberto, do Botafogo. O jogador alvinegro entraria livre na área. O Maricá contestou bastante o cartão vermelho.

O jogo começou com uma situação inusitada: o aparelho de comunicação do árbitro Bruno Mota Corrêa não estava funcionando. Ele informou a situação aos capitães das equipes.

A torcida do Maricá surpreendeu e compareceu em bom número no setor de visitantes, esgotando os ingressos. Irreverente, ela provocou o Botafogo diversas vezes, cantando que "Botafogo é bairro".

O jogo

Todo o planejamento do Botafogo foi por água abaixo com o gol sofrido logo aos três minutos do primeiro tempo. O Alvinegro, porém, teve a vida facilitada apenas sete minutos depois, quando o zagueiro Mizael foi expulso. No entanto, a superioridade numérica não se refletiu em campo. Apesar de mais posse de bola e domínio, o Glorioso ofereceu poucos perigos na etapa inicial diante de um Maricá retrancado e que saía nos contra-ataques.

No segundo tempo o cenário se repetiu. O que se viu em campo foi um Botafogo pobre de jogadas, sem criatividade e que irritou os pouco mais de oito mil pagantes no Nilton Santos. O Maricá, por sua vez, soube explorar o nervosismo dos alvinegros e foi "cozinhando" a partida. Até que aos 17, Hugo Borges cobrou falta com maestria e ampliou a vantagem, tornando a situação ainda mais difícil para o Glorioso, que mesmo com as substituições, não apresentou melhora, fazendo um de honra de pênalti, aos 45 minutos do segundo tempo, com Patrick de Paula.

Gols

O Maricá fez seu primeiro gol da história na elite do Campeonato Carioca logo aos três minutos do primeiro tempo, quando Jefferson ganhou dividida na intermediária e tocou para Denilson, que chutou forte e cruzado no canto do goleiro Raul, que ainda chegou a encostar na bola.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Hugo Borges cobrou falta com perfeição. Um golaço ampliando a vantagem do Maricá.

Após Yarlen sofrer pênalti de Bezerro, Patrick de Paula foi para a cobrança e não quis inventar: bateu forte, no meio do gol, e diminuiu para o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 2 MARICÁ

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Taça Guanabara (1ª rodada)

Data e hora: 11 de janeiro de 2025, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Corrêa

Auxiliares: Raphael Carlos de Almeida e Fábio Ramos França

VAR: Philip George Bennett

Cartões amarelos: Newton (BOT)

Cartões vermelhos: Mizael (MAR)

Gols: Denilson, aos 3 minutos do primeiro tempo (MAR); Hugo Borges, aos 17 minutos do segundo tempo (MAR); Patrick de Paula, aos 45 minutos do segundo tempo (BOT)

Botafogo: Raul, Kauê Leonardo, Kawan (Kauan Lindes), Serafim e Lucyo (Rafael Lobato); Newton, Patrick de Paula, Kauê (Yarlen) e Vitinho (Adamo); Carlos Alberto (Kayke Queiroz) e Mathues Nascimento. Técnico: Carlos Leiria.

Maricá: Dida, Magno Nunes, Mizael, Sandro Silva e João Victor; Ramon, Bruninho (Gutemberg), Bezerro e Walber (Hugo Borges); Denilson (Magno Souza) e Jefferson (Felipe Carvalho). Técnico: Reinaldo.

