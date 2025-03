Flamengo vive sina recente de brigas, confusões e vitórias em clássicos cariocas

© Shutterstock

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O roteiro mais uma vez se repetiu: vitória e confusão ao fim do jogo. Convivendo com esta sina recente em clássicos cariocas, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 -no primeiro duelo da final do Campeonato Carioca- em jogo marcado por muito empurra-empurra entre jogadores e um bate-boca de Luiz Araújo e Mano Menezes.

O QUE ACONTECEU

O clima esquentou ainda com bola rolando. Luiz Araújo, do Flamengo, e o técnico tricolor bateram boca após um lance na lateral.

O atacante flamenguista chegou a baixar o meião e mostrar ao treinador uma tatuagem da taça da Copa do Brasil. O jogador conquistou o título pelo Rubro-Negro no ano passado.

A confusão generalizada começou após o apito final. O zagueiro Freytes, do Fluminense, partiu para cima de Luiz Araújo. Atletas dos dois times passaram a bater boca, e o atacante novamente discutiu com Mano.

O árbitro Yuri Elino foi ao VAR após os times saírem de campo. Ele viu as imagens e decidiu procurar o capitão tricolor, Thiago Silva, que já estava no túnel em direção ao vestiário e foi comunicado sobre a decisão de expulsar Freytes.

Após o jogo, Mano Menezes aproveitou para provocar Luiz Araújo. Na entrevista coletiva, o experiente treinador lembrou que já foi tricampeão da Copa do Brasil (2009, 2017 e 2018).

"Eu tenho três (Copas do Brasil), não mostrei, esqueci... Eu não fui atrás dele, entrei em campo, cumprimentei quem me dou bem no Flamengo, dei parabéns pela vitória. Com raras exceções, procuro reconhecer o que os outros fazem bem", disse Mano Menezes.

BRIGA COM BOTAFOGO TERMINA COM DENTE QUEBRADO

Uma briga generalizada já havia ocorrido no clássico contra o Botafogo, no dia 13 de fevereiro. Ela começou no campo e se estendeu para o túnel que dá acesso aos vestiários do Maracanã.

Na ocasião, o zagueiro alvinegro Alexander Barboza levou um soco no rosto do rubro-negro Cleiton. Posteriormente, o defensor botafoguense apareceu sem um dos dentes da frente na saída do estádio.

Como consequência, Barboza, Cleiton e o lateral alvinegro Alex Telles sofreram suspensões. O trio foi punido com um gancho de 30 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ).

WESLEY X COUTINHO

Também na Taça Guanabara ocorreu uma confusão no duelo entre Flamengo e Vasco. Na ocasião, o Rubro-Negro já vencia quando Wesley, ao fim do jogo, deu um passe de efeito virando o rosto.

Philippe Coutinho não gostou da atitude e foi tirar satisfação com o lateral rubro-negro. Os dois trocaram empurrões, mas a confusão posteriormente foi amenizada pelos outros jogadores.

Depois da partida, Wesley ironizou o meia vascaíno, mas pediu desculpas caso o Cruzmaltino tivesse se sentido ofendido.

"Sobre a confusão, não sou de desrespeitar. Todo mundo faz uma graça, sabe dar um passe de letra, e isso não é desrespeitar. Achei que era o momento de fazer aquilo e fiz. Sou fã do Coutinho, mas ele tem vários passes virando a cara também. Ele está bravo porque perdeu e veio descontar em mim. Não sou de confusão, desculpa se desrespeitei o Vasco". falou Wesley, após confusão no clássico com o Vasco.