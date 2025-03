Brasil busca manter domínio de uma década no Mundial de Surfe em Portugal

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - O Circuito Mundial de Surfe chega à Europa com um histórico favorável ao Brasil. A etapa de Portugal, disputada na icônica Praia de Supertubos, começa neste sábado e vai até o dia 25. Nos últimos 10 anos, os brasileiros venceram cinco das oito edições realizadas por lá - e agora tentam ampliar esse domínio.

BRASIL NO TOPO EM PENICHE

Desde 2015, os surfistas do Brasil foram maioria no topo do pódio em Portugal.

Italo Ferreira, atual líder do ranking, venceu duas vezes (2018 e 2019) e chega embalado após sua vitória na piscina de Abu Dhabi, onde assumiu a lycra amarela.

João Chianca (2023), Filipe Toledo (2015) e Gabriel Medina (2017) também já conquistaram o título na etapa portuguesa.

PEDRA NO SAPATO

John John Florence (2016) e Griffin Colapinto (2022 e 2024) foram os únicos estrangeiros a vencer em Supertubos na última década.

No entanto, John John não estará na disputa -o tricampeão mundial decidiu não competir nesta temporada. Gabriel Medina, outro nome de peso e vencedor em Portugal, também está fora do circuito por lesão.

Com esses desfalques, Colapinto desponta como um dos principais adversários dos brasileiros, tentando repetir o título do ano passado.

BRASILEIRAS NA DISPUTA

No feminino, Tatiana Weston-Webb busca repetir o título de 2022 e chega forte para mais uma campanha em Supertubos. Ela estreia na sexta bateria do round de abertura contra Sawyer Lindblad e Bettylou Sakura Johnson.

Luana Silva é a outra representante do Brasil na etapa. Ela entra na água logo na segunda bateria, enfrentando Molly Picklum e Erin Brooks.

CONFIRA AS BATERIAS DO 1º ROUND MASCULINO

1 - Barron Mamiya, Cole Houshmand, Edgard Groggia

2 - Rio Waida, Crosby Colapinto, Marco Mignot

3 - Griffin Colapinto, George Pittar, Ian Gentil

4 - Jack Robinson, Liam O'Brien, Gatien Delahaye

5 - Ethan Ewing, Seth Moniz, Jorgann Couzinet

6 - Italo Ferreira, Jackson Bunch, Frederico Morais

7 - Yago Dora, Joel Vaughan, Samuel Pupo

8 - Jordy Smith, Ramzi Boukhiam, Alan Cleland

9 - Jake Marshall, Connor O'Leary, Imaikalani deVault

10 - Filipe Toledo, Ian Gouveia, Alejo Muniz

11 - Kanoa Igarashi, João Chianca, Matthew McGillivray

12 - Leonardo Fioravanti, Miguel Pupo, Deivid Silva