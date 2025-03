Messi decide e coloca o Inter Miami nas quartas da CONCACAF

© Getty Images

O Inter Miami garantiu, na noite desta quinta, a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões da CONCACAF ao vencer o Cavalier por 2 a 0, em partida realizada na Jamaica. O time replicou o resultado da primeira mão dos "oitavos", conquistando a vaga de forma convincente.

Luis Suárez abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, convertendo uma cobrança de pênalti. O resultado final foi definido já no tempo de compensação, com Lionel Messi, que não jogava desde 26 de fevereiro, marcando o gol da vitória. Fisicamente recuperado, o atacante argentino entrou em campo aos 53 minutos, substituindo justamente Luis Suárez, e, dois minutos após os 90, fez o gol que selou a classificação do Inter Miami.

Com essa vitória, o time se junta a Tigres, Pumas, Los Angeles FC, Club América, Los Angeles Galaxy, Cruz Azul e Vancouver Whitecaps na próxima fase da competição.

