Maradona morreu numa 'pocilga': 'Impossível que o ouvissem', diz advogado

© Getty Images

O processo judicial que investiga os responsáveis pela morte de Diego Armando Maradona, ocorrida em 25 de novembro de 2020, ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, com uma forte intervenção de Fernando Burlando.

O advogado das filhas do ex-jogador, Dalma e Gianinna, apresentou, no Tribunal Oral Criminal Número 3 de San Isidro, em Buenos Aires, uma maquete do local onde Maradona passou seus últimos dias e fez duras críticas. "A casa era uma pocilga, uma sujeira poucas vezes vista", declarou diante dos presentes.

Burlando ressaltou que a residência era "inapropriada para um internamento domiciliar", apontando que o banheiro tinha "menos de um metro" e era de difícil acesso, considerando a mobilidade limitada de Maradona devido aos seus problemas de saúde.

"Eu quero que descrevam a sujeira que aquilo era", afirmou, citado pela emissora TyC Sports, acrescentando que era impossível que os enfermeiros conseguissem ouvir qualquer queixa, dor ou necessidade de Maradona, devido à distância em que estavam.

A próxima audiência do processo está marcada para terça-feira, quando serão ouvidas as declarações do oficial de polícia Lucas Gabriel Farías e dos comissários Rodrigo Borge e Javier Leonardo Mendonza, os primeiros a chegar ao local após a morte de Maradona.



Leia Também: Julgamento da equipe médica de Maradona começa com imagens inéditas